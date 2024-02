“Lugar de golpista é na cadeia, não em manifestação”, diz Lindbergh

Apoie o 247

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) usou suas redes sociais nesta quinta-feira (13) para classificar como um “escárnio” a possibilidade de ocorrer uma ato na Avenida Paulista convocado por Jair Bolsonaro.

“Bolsonaro transferiu R$ 800 mil para os EUA, recursos lícitos e ilícitos, com objetivo de permanecer no exterior, onde aguardaria a efetivação de um golpe contra a democracia no Brasil. Já não há mais nenhuma dúvida de que Bolsonaro tinha um plano de golpe milimetricamente pensado contra a democracia e as investigações comprovam isso. Bolsonaro nunca escondeu seus arroubos autoritários. Desde que foi eleito foi minando o Estado Direito, aparelhando e atacando as instituições, corroendo o tecido democrático”, iniciou o deputado.

“Agora, o golpista conclama um ato em "defesa da democracia", a mesma que ele tentou destruir após perder as eleições no voto para Lula. Um ESCÁRNIO! Quem não respeita a democracia não pode se utilizar de forma cínica da palavra democracia para se manter vivo politicamente. A convocação desse ato é uma FARSA, uma tentativa desesperada de buscar apoio popular tendo em vista que Bolsonaro sabe que sua prisão é líquida e certa. Lugar de golpista não é convocando manifestação. É na cadeia!”, acrescentou.

