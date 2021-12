Luís Costa Pinto: "no encontro em SP, aura de Lula não era de candidato, mas de líder de um movimento pela democracia"

O jornalista comentou a "aura" marcante do ex-presidente Lula, que conseguiu atrair nomes dos mais distintos e até mesmo rivais em disputas regionais edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Luís Costa Pinto, na TV 247, comentou o jantar do Grupo Prerrogativas, no último domingo, que reuniu o ex-presidente Lula e diversas lideranças democráticas na articulação da frente ampla para derrotar o governo de Jair Bolsonaro.

A "aura" do ex-presidente no encontro foi marcante, já que ele foi capaz de atrair nomes dos mais distintos e até mesmo rivais em disputas regionais. "Naquele jantar, você teve um Lula com aura não mais de apenas um candidato contra os outros - isso é o que está colocado. Mas o Lula era acompanhado de uma aura de movimento", disse Costa Pinto.

Movimento é internacional

A vitória de Gabriel Boric, anunciada durante o jantar, também marcou o evento. Para Luís Costa Pinto, o ar de mudança na região é representado especialmente por Lula.

PUBLICIDADE

"Foi também simbólico que naquela noite todos nós estivéssemos celebrando a eleição de Gabriel Boric no Chile", disse. "Foi muito simbólico, porque mostrou que, sim, é possível, e mostrou que estamos no caminho certo".

"Sim, o Lula está emergindo como a ponta de lança. O Lula é um cabeça-de-praia na reocupação progressista na América do Sul e na América Latina".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE