Luís Miranda afirma que offshores de Guedes e Campos Neto explicam “dólar nas alturas”

247 - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) disse ao site Poder360 que a revelação de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, têm empresas offshore em paraísos fiscais explica o atual valor do dólar. “Dolarizaram a R$3,70 e agora está R$5,40. Se não investiram em nada, o que eu duvido, já ganharam 46% de lucro. Um investimento que nada oferece isso em tão pouco tempo. E sem riscos”, disse.

Para o deputado, um dos pivôs das acusações na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid de suposto favorecimento à compra das vacinas Covaxin, da Índia, o atual cenário tem de ser investigado: “O único risco ficou para o povo brasileiro que, com o dólar alto, amarga uma mega inflação que reflete em tudo, em especial no preço dos combustíveis”.

O escândalo dos “Pandora Papers” estourou neste domingo, com a informação de que milhões de documentos vazados de escritórios administradores de offshores em todo o mundo revelam segredos financeiros de mais de 330 políticos e funcionários públicos de alto nível, incluindo líderes mundiais, ministros e embaixadores de 91 países – além de um elenco global de fugitivos, estelionatários e assassinos. Mais de dois terços dessas empresas foram estabelecidas nas Ilhas Virgens Britânicas (IVB), jurisdição há muito conhecida como peça chave no sistema offshore. Os documentos secretos expõem negociações offshore do rei da Jordânia, dos presidentes da Ucrânia, Quênia e Equador, do primeiro-ministro da República Tcheca e do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

Entre as autoridades cujos nomes aparecem nos documentos vazados estão o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Os arquivos também detalham as atividades financeiras do “ministro oficioso da propaganda” do presidente russo, Vladimir Putin, e de mais de 130 bilionários da Rússia, Estados Unidos, Turquia e outros países. No Brasil, participam da investigação, feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ, com sede em Washington, DC, a revista Piauí, os sites Poder360 e Metrópoles e a Agência Pública.

