Luis Miranda diz estar elaborando dossiê para "acabar de vez com a narrativa de que não existe corrupção"

247 - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), que juntamente com o irmão, o servidor do MInistério da Saúde Luis Ricardo Miranda, denunciou um suposto esquema de corrupção envolvendo a compra de 400 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, usou as redes sociais para afirmar que está preparando um dossiê com “fatos irrefutáveis para acabar de vez com a narrativa de que não existe corrupção”.

“As mentiras só me fizeram investigar ainda mais as corrupções do Ministério da Saúde e um dossiê já está sendo preparado com fatos irrefutáveis para acabar de vez com a narrativa de que não existe corrupção! Não vão me intimidar e não vou recuar!”, postou o parlamentar no Twitter no início da madrugada desta quinta-feira (1º).

Segundo o deputado, no dia 31 de março, 11 dias após ter comunicado a Jair Bolsonaro detalhes sobre os indícios de irregularidades no contrato, ele teria se encontrado com o lobista Silvio Assis, considerado um dos homens de confiança do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR).

Assis teria oferecido a Luis Miranda uma participação de 6 centavos de dólar por cada dose da vacina vendida ao Ministério da Saúde. Caso aceitasse participar do esquema, o parlamentar poderia receber até US$ 1,2 milhão.

