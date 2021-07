Luis Miranda volta a sugerir que irmão gravou Bolsonaro: "traiu todos o aliados"

O deputado federal Luis Miranda ainda disse que Jair Bolsonaro “tenta minimizar a denúncia”. “Em nenhum momento ele me desmente. Se isso ocorrer, eu vou clamar para quem me ama, para que não siga desta forma”, disse edit

Fórum - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) voltou a indicar durante o programa Roda Viva que seu irmão, o servidor Luis Ricardo Miranda, teria gravado a conversa com o presidente Jair Bolsonaro em que os dois levaram denúncia sobre as supostas irregularidades na compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin através da Precisa Medicamentos.

“O presidente não me desmentiu em nenhum momento, Ele tenta minimizar a denúncia. Em nenhum momento ele me desmente. Se isso ocorrer, eu vou clamar para quem me ama, para que não siga desta forma. Eu não tenho áudio nenhum. Eu”, disse o parlamentar, lembrando que haviam mais pessoas na sala – entre eles seu irmão.

O deputado disse que não tem dúvidas de que tem como provar tudo que falou. “Eu não tenho o áudio, eu não gravaria o presidente da República por um milhão de motivos, apesar de escutar de vários que não se deve confiar no Bolsonaro porque ele traiu todos os aliados, tenta destruir aqueles que não seguem o imperialismo dele”, completou.

