Luis Nassif: reunião ministerial foi encontro de puxa-sacos

247 - Para o jornalista Luis Nassif, do GGN, “a reunião ministerial do dia 22 de abril escancarou o que é o governo Bolsonaro, a pequena dimensão dos Ministros, o jogo de lisonja, as tentativas de emular as tolices do chefe”. Segundo ele, a reunião deixou claro que “para quem se dispuser a escrever um tratado sobre a lisonja, há um universo completo a ser pesquisado, com vários espécimes de puxa-sacos”.

“Foi o caso do Ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, comparando Bolsonaro a Roosevelt e Churchill. Não se sabe se Bolsonaro ficou incomodado em ser comparado com aquele agente comunista infiltrado nos States. E o outro, como é o nome dele mesmo? Church, churcs, ô Tarcísio, explica melhor quem é esse”, ressalta.

“Outra tentativa foi do chanceler Ernesto Araújo, o idiota, discorrendo sobre o destino manifesto do governo Bolsonaro, de revolucionar a diplomacia internacional com os fundamentos da religião, Deus-acima-de-tudo e Bolsonaro-acima-dos-tolos”, comenta Nassif.

“A rigor, apenas dois Ministros mantiveram a dignidade, tão rara de encontrar como agulha em puteiro, perdão, palheiro”, diz. “Um deles, Nelson Teich, o breve”, que, segundo Nassif, “ousou dizer palavras de bom senso sobre o combate ao coronavírus, supondo estar em uma reunião séria. Foi rifado ali”.

“O outro Diógenes, com uma lamparina que teimava em ficar acesa, foi Rogério Marinho, Secretário Especial de Previdência e Trabalho, tentando abrir as orelhas daquele grupo indescritível, para a necessidade de aumentar os investimentos públicos”, completa.

