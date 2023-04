Luiz Marinho defende que Campos Neto fale com psiquiatra se juros altos forem mantidos

Ministro do Trabalho cobrou uma redução na taxa básica que vem sufocando a economia do País edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, cobrou do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, uma redução da taxa de juros na próxima reunião do Copom, marcada para o início de maio. A taxa básica está em 13,75% e a taxa real é a maior do mundo, o que leva o governo a se preocupar com a desaceleração da economia do País.

Segundo Marinho, a insistência de Campos Neto em manter os juros altos, se confirmada novamente, caracteriza uma doença mental. “Se na próxima reunião do Copom o camarada não anunciar a redução dos juros, precisa chamar um psiquiatra”, disse o ministro ao jornal O Estado de S. Paulo.

“Acabaram todos os argumentos. O dólar está caindo e a inflação recuou, como era previsível", acrescentou.

A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), registrou uma desaceleração significativa em março, ficando em 0,71%. No acumulado em 12 meses, a inflação ficou em 4,65%, o que representa uma queda em relação ao resultado registrado no mês anterior, quando o índice havia atingido 5,60%. Em relação ao dólar estadunidense, a moeda continua abaixo dos R$ 5.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.