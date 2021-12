Luiza Trajano diz que "não dá" pra ser vice por ser difícil "aguentar o que o outro faz"

Apoie o 247

247 - Assediada por partidos de diferentes setores políticos para ser candidata a vice-presidente nas eleições de 2022, a empresária Luiza Trajano explicou nesta sexta-feira (10) por que não pretende compor chapa com nenhum político. “O duro é que, para ser vice, você tem de aguentar o que o outro faz”, afirmou. “Não dá”, enfatizou.

Luiza Trajano sempre recusou ser vice, quando foi sondada por emissários de candidatos, mas ressalva que nunca recebeu um convite formal.

Ao participar nesta sexta-feira do seminário “Por Estas e por Outras – A Justiça pelo Olhar de Mulheres”, idealizado pela ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), a dona do Magazine Luiza chamou a atenção ao se definir como “política nata”, disposta a pressionar os Poderes. “Não é para ficar teorizando, não. É para fazer acontecer”, apelou a empresária, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, informa O Estado de S.Paulo.

A empresária foi escolhida como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time.

