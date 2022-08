Luiza Trajano doa R$ 100 mil para campanha de Tabata Amaral

Apoie o 247

ICL

247- A empresária Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e a única brasileira na lista das mulheres mais influentes do mundo, doou R$ 100 mil para a campanha da deputada Tabata Amaral (PSB-SP). É a única doação eleitoral de Luiza Trajano nas eleições de 2022 até agora.

De acordo com o portal UOL, o valor foi doado por transferência eletrônica na última quinta-feira (18), segundo o registro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.