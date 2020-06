Lula: a gente só vai mudar o racismo quando começar a ensinar a história africana na escola

247 - O ex-presidente Lula defendeu, em uma live com o ex-deputado federal Jean Wyllys nesta quarta-feira (10), que o combate ao racismo deve ser presente na grade curricular de ensino.

“Tentamos incluir um currículo oficial na educação básica, a obrigatoriedade de história e cultura afro-brasileira. A gente só vai mudar isso (racismo) quando começar a ensinar a história africana na escola.”, disse Lula

Com as políticas afirmativas iniciadas por Lula e ampliadas por Dilma Rousseff, a população negra começou a ter suas demandas históricas respeitadas. No Governo Lula, a sanção da Lei nº 10.639 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afrobrasileiras nas escolas de todo o país. Com a Lei nº 12.519, sancionada por Dilma, o dia 20 de novembro foi instituído como o Dia Nacional da Consciência Negra, além das leis que estabeleceram cotas para negros no ensino superior e nos concursos públicos federais.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.