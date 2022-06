Lula abre 17 pontos de vantagem sobre Bolsonaro no segundo turno, diz PoderData

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da disputa presidencial. De acordo com pesquisa PoderData, divulgada nesta quarta-feira, 22, Lula possui 52% das intenções de voto contra 35% do adversário, uma diferença de 17 pontos percentuais. Segundo o levantamento, realizado por meio telefônico, esta é a primeira vez em quatro meses em que a diferença entre os pré-candidatos cresceu fora da margem de erro.

No levantamento anterior, realizado entre os dias 13 e 15 de fevereiro, Lula registrava 50% da preferência do eleitorado e Bolsonaro, 35%. Nas duas pesquisas do instituto realizadas ao longo do mês de abril, a diferença caiu para apenas nove pontos percentuais. No início de junho, a distância chegou a 10 pontos.

No primeiro turno, Lula tem 44% das intenções de voto contra 34% de Bolsonaro. Eles são seguidos por Ciro Gomes (PDT) com 6%, André Janones (Avante) com 2%, e Simone Tebet (MDB), Luciano Bivar (União Brasil) e José Maria Eymael (DC) com 1% cada. Os outros pré-candidatos não registraram 1% da preferência do eleitorado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa PoderData ouviu 3 mil eleitores de 27 estados por telefone entre os dias 19 e 21 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 07003/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE