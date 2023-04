Lula aceita convite para visita ao Japão, mas não confirma presença no G7

O presidente explicou que a participação no G7 dependerá do formato do encontro, ou seja, se o Brasil puder participar de maneira efetiva nas discussões edit

247 - O presidente Lula aceitou o pedido feito pelo primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, para visitar o país durante a cúpula do G7, que ocorrerá em Hiroshima entre os dias 19 e 21 de maio, no entanto, não confirmou a sua participação reunião do bloco.

De acordo com informações do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, Lula explicou que a participação no G7 dependerá do formato do encontro, ou seja, se o Brasil puder participar de maneira efetiva nas discussões, e não só acompanhar os painéis.

O Brasil já participou das cúpulas entre 2004 e 2009, durante os governos de Lula, mas este será o primeiro convite desde então. Lula viajará para a China na próxima terça-feira (11), onde terá uma reunião bilateral com o líder chinês, Xi Jinping, para discutir a situação da guerra na Ucrânia e sua atuação como facilitador de um diálogo pela paz.

