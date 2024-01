Lula aguarda “ajuda” de Lira para tratar com líderes e desistir de judicializar a questão da desoneração

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) deve desistir de judicializar a questão da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. “Isso se o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) o ajudar a tratar com líderes do Congresso sobre as alternativas à Medida Provisória da reoneração. Nesta quinta-feira (18), o ministro Fernando Haddad (Fazenda) tem um encontro com Lira”, informa o jornalista Ricardo Noblat em sua coluna no Metrópoles.

“As alternativas são dividir a MP de Haddad em outras MPs, excluindo a reoneração do texto e mandá-la como Projeto de Lei. A opção agrada ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que já avisou que vai acelerar a tramitação”, acrescenta.

