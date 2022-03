Lula alfineta Ciro Gomes na UERJ: 'não podia errar no governo ou perder as eleições e ir para Paris' (vídeo)

“Eu não falo espanhol, não falo francês, inglês. Estou desgraçado, eu tenho que ficar em São Bernardo e no Brasil. Eu não posso perder as eleições e ir para Paris”, afirmou edit

247 - Em evento organizado pelo Grupo Puebla na UERJ, no Rio de Janeiro, o ex-presidente Lula (PT) alfinetou o pré-candidato à presidência do PDT, Ciro Gomes, nesta quarta-feira, 30.

Dando como exemplo Lech Wałęsa, sindicalista polônes que fracassou quando foi presidente da Polônia (1990 - 1995), Lula afirmou que não podia errar no governo, pois não teria como sair do Brasil por não saber falar outras línguas.

“Eu não falo espanhol [...], não falo francês, inglês. Estou desgraçado, eu tenho que ficar em São Bernardo e no Brasil. Eu não posso perder as eleições e ir para Paris, ir para Inglaterra, ir para Madri”, declarou.

Nas eleições de 2018, após fracassar no primeiro turno, Ciro Gomes, que se dizia candidato progressista contra o fascista Jair Bolsonaro, foi para Paris ao invés de ficar no Brasil para fazer campanha por Fernando Haddad (PT) no segundo turno.

