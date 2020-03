Lula ao Le Monde: Bolsonaro sonha com regime autoritário e remédio para isso é mais democracia

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista ao jornal francês Le Monde desta sexta-feira (6),acreditar que o Brasil passa por um “perigo real” e que Jair Bolsonaro “sonha em estabelecer um regime autoritário”. “É por isso que provoca o Congresso Nacional”, disse em referência às manifestações do próximo dia 15 de março convocadas por Bolsonaro e partidários da extrema direita pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF). Para Lula, o remédio “é mais democracia” e passa pela união dos partidos progressistas para “ construir uma aliança política como fizemos anos atrás antes de vencer as eleições”.

“O Brasil está passando por um momento difícil. A democracia está em perigo real. Acho que Bolsonaro sonha em estabelecer um regime autoritário. É por isso que provoca o Congresso Nacional. Ele sabe que atacá-lo no Brasil é bom aos olhos da opinião pública. Isso cria tensão e procura embaraçar a Suprema Corte. Lembro que ele formou um governo apoiado por milicianos. O executivo nunca foi infiltrado por esses grupos violentos de ex-policiais e militares em nossa história. Tudo isso é muito perigoso”, afirmou Lula ao Le Monde.

Para Lula, “o remédio para Bolsonaro é mais democracia. Ele concorrerá novamente às eleições presidenciais em 2022. Temos que impedi-lo. Podemos tentar construir uma aliança política como fizemos anos atrás antes de vencer as eleições [com partidos de esquerda]” .

Leia a íntegra da reportagem no Le Monde.