Lula: “Aquilo de mamadeira [de piroca] não pegaria em mim”

Revist Forum - O ex-presidente Lula comentou sobre as últimas eleições em entrevista concedida aos jornalistas Juca Kfouri, Talita Galli e José Trajano, da rede TVT, nesta quarta-feira (15). Lula afirmou que as fake news não teriam o mesmo efeito sobre ele por já ser conhecido pelo eleitor.

“Eu tenho certeza que aquilo de mamadeira não pegaria em mim”, afirmou o ex-presidente ao comentar sobre as mentiras que circularam nas redes sociais durante as eleições. Segundo Lula, o eleitor não acreditaria no que foi divulgado da mesma maneira caso ele não tivesse sido impedido de participar do pleito de 2018.

O ex-presidente comentava principalmente sobre o eleitorado evangélico ao ser questionado pelos jornalistas sobre como o PT pretendia lidar com essa parcela da população.

Lula ainda descartou a existência do “antipetismo” e disse que o partido precisa voltar a ocupar as ruas. “Nós perdemos quando não nos defendemos. O PT em 2016 ficou receoso de ir pra rua. Quando você leva seu cachorro pra passear e alguém late pra ele, ele tem que latir mais alto e não colocar o rabo entre as pernas. Quando você tem um problema, você não se esconde, você enfrenta”, afirmou.