Lula assina decreto de aposentadoria de Ricardo Lewandowski

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou o decreto de aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski. O decreto que prevê a aposentadoria do magistrado a partir do dia 11 de abril foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (6).

A aposentadoria de Lewandowski permitirá que o presidente Lula indique um nome para a vaga que será aberta na Corte. Os nomes mais cotados atualmente são os do advogado Cristiano Zanin e do ex-secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do STF Manoel Carlos de Almeida Neto. O nome escolhido terá que ser sabatinado e aprovado pelo Senado.

