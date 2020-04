Lula: Bolsonaro é crise, é "um cara que tuíta fake news em plena pandemia"

247 - O ex-presidente Lula usou suas redes sociais nesta quinta-feira (2) para fazer uma dura crítica a Jair Bolsonaro, que segue insistindo em disparo de mentiras e quebra da quarentena. “O problema é que o Bolsonaro é a própria crise. Um cara que tuíta fakenews, ele só quer continuar enchendo a sociedade de mentira”, escreveu.

Lula acrescentou: “Ele [Bolsonaro] dificulta quando ele deveria facilitar. Cria caso quando deveria dar solução”.

O ex-presidente referia-se ao fato de Bolsonaro conseguir, com suas ações irresponsáveis de disparo de fake news e subestimação ao coronavírus, gerar um clima de caos no país.

Hoje Bolsonaro encontra-se isolado, contando apenas com apoio de setores do exército de seu filho Carlos, que se tornoui seu assessor direto no Palácio do Planalto.

Veja:

