Lula: "Bolsonaro é resultado de uma elite predatória"

247 - O ex-presidente Lula afirmou que “[Jair] Bolsonaro é resultado de uma elite predatória”, em publicação no Twitter, nesta terça-feira, 19. Segundo ele essa “elite” nunca aceitou “a ideia de repartir as coisas com o andar de baixo” e, na alternância de poder, permite no máximo a troca de “um representante da elite por outro”. Confira.

O Bolsonaro é resultado de uma elite predatória, que o máximo da alternância de poder que ela permitia era trocar um representante da elite por outro. Eles nunca aceitaram a ideia de repartir as coisas com o andar de baixo. — Lula (@LulaOficial) May 19, 2020

Lula já havia dito, em entrevista com Fernando Haddad, que “no Brasil, pobre não é tratado como ser humano, mas como número”. O ex-presidente tem realizado uma série de críticas a Bolsonaro, afirmando que ele “foge de discutir o coronavírus” e que o País está “completamente desgovernado”, um “navio sem rumo”. Segundo ele, a política do presidente contra a quarentena pode levar a um genocídio no Brasil. O líder petista também aderiu ao “Fora Bolsonaro”, afirmando que o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, tem que colocar impeachment em votação.

