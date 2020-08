Lula: Bolsonaro matou mais que a bomba de Hiroshima, matou com a bomba da ignorância

Em entrevista a Gustavo Conde, o ex-presidente Lul analisou a má gestão de Jair Bolsonaro desde o início da pandemia de coronavírus no Brasil. "Ele tratou assim, com certo desdém, com certo descaso. Resolveu brigar com a ciência, desafiar a OMS, seguir os passos do presidente Trump". Assista edit

247 - Em entrevista a Gustavo Conde neste domingo (9), o ex-presidente Lula analisou a má gestão do governo Jair Bolsonaro desde o início da pandemia de coronavírus, que culminou na morte de mais de 100 mil pessoas pela Covid-19.

Lula comparou o desgoverno Bolsonaro a bomba de Hiroshima, que vitimou 90 mil pessoas no Japão. No Brasil, Bolsonaro explodiu a "bomba da ignorância", segundo o ex-presidente.

"É uma doença que já tinha previsão, porque ela aconteceu na China, depois passou por alguns países ricos, todo mundo já estava dizendo que a melhor solução era preparar a sociedade para um isolamento. Aqui, o nosso presidente, que estudou para ser tenente do Exército brasileiro e que, portanto, não é um especialista em medicina, em pesquisa, poderia ter montado uma equipe técnica com as pessoas mais extraordinárias do Instituto Butantã, da Fiocruz e de outros institutos que existem no Brasil, pegar os médicos mais importantes que entendem dessa questão, fazer um coletivo de especialistas para que orientassem o comportamento do governo no dia a dia. Ele não fez porque não acreditava no coronavírus, achava que era uma gripezinha, ele achava que nós nascemos mesmo para morrer e que, portanto, se morrer a gente lamenta, mas deixe morrer. Ele tratou assim, com certo desdém, com certo descaso. Resolveu brigar com a ciência, desafiar a OMS, seguir os passos do presidente Trump", disse.

E continuou: "ele desafiou todas as pessoas que poderiam ajudá-lo, ele foi ofender os governadores, que tentaram criar um consórcio no nordeste e fazer o trabalho por contra própria. Ele ofendeu gente aliada a ele, gente que era oposição, porque ele não tinha na cabeça dele a ideia de que era preciso ouvir a ciência para pudéssemos acertar mais e errar menos no combate ao Covid-19. Ele ofendeu jornalistas, ofendeu intelectuais, médicos, ofendeu quem pensasse diferente dele. E nós chegamos a isso, chegamos a marca de 100 mil mortes. Se você for analisar, a bomba atômica de Hiroshima matou 90 mil pessoas. O senhor Bolsonaro já é responsável pela morte de mais gente do que morreu... sabe? Sem soltar nenhuma bomba atômica, soltou a bomba da ignorância".

