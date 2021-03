Lula: "Bolsonaro não conversa com empresários, só conversa com o louro da Havan"

O ex-presidente Lula criticou Jair Bolsonaro por sua política de destruição da economia. "Só conversa com o louro da Havan", disse Lula, que comparou o dono da Havan, o empresário bolsonarista Luciano Hang, com o Louro José edit

247 - O ex-presidente Lula, em coletiva de imprensa - a primeira após a anulação de suas condenações na Lava Jato de Curitiba -, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, criticou Jair Bolsonaro por sua política de destruição da economia.

"O Bolsonaro não conversa com empresários, parece que só conversa com o louro da Havan", criticou Lula, que comparou o dono da Havan, o empresário bolsonarista Luciano Hang, com o Louro José, do programa da Ana Maria Braga.

Com a declaração do petista, a internet foi à loucura com a declaração.

"Não conseguiram viver com o próprio fracasso e aonde isso levou vocês? De volta pra mim"



-Lula



Zé gotinha / Adevogado / Lulinha / Louro da Havan / É ELE pic.twitter.com/0RelfSZlSk — Thiago Garcia (@garciathiago_) March 10, 2021

É ELE GIGANTE em todo seu esplendor! Lula @LulaOficial retorna à postura de de Estadista que nunca perdeu e continua sendo Lulinha paz e amor, todavia diz : “Este país não tem Governo“.

• Tome vacina

• Zé Gotinha

• Louro da Havan pic.twitter.com/U3z9y68fO8 March 10, 2021

"o louro josé da havan" o Brasil assim agora: pic.twitter.com/vZJ5RF2wTP — vique (@baygonbateu) March 10, 2021

louro da havan KK aiai esse presidente de 2022 mt bom#FalaLula pic.twitter.com/wQOkocOiVF — Kaique #SnyderCut (@Kaique_TkD) March 10, 2021

O “Louro da Havan” está passando pela sua Timeline... pic.twitter.com/uiGUb9tDTq — bero2correia (@bero2correia) March 10, 2021

Mensagem de Lula a empresários

Mais cedo, o ex-presidente fez um alerta sobre o falso “risco Lula” anunciado pela mídia corporativa ao condenar uma possível candidatura do petista em 2022. “Sou radical porque gosto de ir à raiz dos problemas", disse ele. Lula também mandou um recado para o empresariado: "não tenham medo de mim".

“Eu preciso conversar com os empresários. Eu quero saber aonde é que está a loucura deles de não perceberem que, se eles quiserem crescer economicamente, se eles quiserem que a bolsa cresça, se eles quiserem que a economia cresça, é preciso garantir que o povo tenha emprego, que o povo tenha renda, que o povo possa viver com dignidade, senão não há crescimento”, disse.

“Eu tinha um conselho com 100 pessoas. Participavam os dirigentes dos sindicatos, os grandes empresários, participava índio, participava pastor da igreja evangélica, participava padre, participava bispo, participava negro. Porque eu queria ouvir a sociedade. Nós fizemos, no meu mandato, 74 conferências nacionais para ouvir o que a sociedade queria”, lembrou.

