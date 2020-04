Lula: Bolsonaro não cuida da vida e nem da economia diante da Covid-19

247 - O ex-presidente Lula disse, em entrevista ao veículo português RTP Notícias, que Jair Bolsonaro não cuidou da economia e muito menos da vida da população brasileira diante da pandemia de Covid-19.

Ele lembrou que Bolsonaro sempre minimizou os impactos do coronavírus e que, agora, transformou todos aqueles que apoiam o isolamento social em inimigos. "O Brasil tem um presidente que em um primeiro momento não acreditava no coronavírus, ele preferia acreditar nas palavras do presidente Trump, ele dizia que era uma doença que seria apenas uma 'gripezinha' e não cuidou de forma responsável na preparação do enfrentamento da crise. Ele transformou os governadores em inimigos dele, transformou a Câmara dos Deputados e o Senado em inimigo dele, transformou todos aqueles que não concordam com a grosseria com a qual ele trata essa doença em inimigos dele".

"Primeiro cuidamos da vida, depois da economia. Ele, na verdade, não cuida da economia, não cuida da vida e cuida apenas da sua irresponsabilidade pensando nas eleições de 2022. Realmente acho que o Brasil não merecia sofrer com o que está acontecendo agora", completou.

Lula apontou o uso de reservar internacionais e o alargamento da base monetária como alternativa para que o Brasil se recupere da crise. "O Brasil é um país muito grande, o Brasil tem reservas internacionais de quase US$ 370 bilhões, o Brasil poderia estar produzindo dinheiro novo, alargar a nossa base monetária para que a gente pudesse enfrentar de vez essa crise e, ao mesmo tempo, construir instrumentos necessários para proteger o povo brasileiro".

