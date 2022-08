Lula: "Bolsonaro não respeita as mulheres ou as famílias brasileiras"

"As mulheres estão se endividando para comprar comida no cartão de crédito", afirma com indignação o ex-presidente edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) resgatou no Twitter neste domingo (21) um trecho de seu discurso no comício no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, realizado no sábado (20), para dizer que Jair Bolsonaro (PL) "não respeita as mulheres ou as famílias brasileiras".

"As mulheres brasileiras estão se endividando para comprar comida no cartão de crédito. Precisamos acabar com a fome e cuidar do nosso povo", escreveu.

Durante o comício, Lula destacou, emocionado e indignado, que mais de 70% das mulheres brasileiras estão endividadas por usarem o cartão de crédito para comprar comida.

