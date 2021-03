Lula: Bolsonaro poderia ser chamado de salva-vidas, mas preferiu espalhar mentiras e remédios sem efeito

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu nesta sexta-feira (19) em defesa dos manifestantes que protestam chamando Jair Bolsonaro de genocida.

"É um ato de provocação à liberdade de manifestação mandar prender alguém por chamar Bolsonaro de genocida. Ele poderia ser chamado de salva-vidas se tivesse sido responsável, mas preferiu sair vendendo mentira e remédio sem efeito, enquanto milhares morrem por sua incompetência", disse Lula pelo Twitter.

March 19, 2021





O país vive um aumento da repressão às manifestações críticas a Jair Bolsonaro, com o uso da Lei de Segurança Nacional (LSN) para autuar manifestantes.

Nessa quinta-feira (18) cinco militantes do PT foram detidos pela Polícia Militar do Distrito Federal após estenderem uma faixa escrito "Bolsonaro Genocida" junto de uma charge que associa Bolsonaro à suástica do nazismo. Eles foram liberados após prestar depoimento e não foram enquadrados na LSN.

No entanto, o ativista e youtuber Rodrigo Pilha, um dos cinco militantes, voltou a ser preso com base em um inquérito antigo e foi transferido nesta sexta-feira para o Complexo Penitenciário da Papuda.

