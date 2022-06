Lula: "Brasil andou para trás e o flagelo da fome voltou. Vamos ter que reconstruir nosso país"

"Tiramos o Brasil do Mapa da Fome. Infelizmente nosso país andou para trás e o flagelo da fome voltou para 33 milhões de pessoas", postou Lula edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “o flagelo da fome voltou” a assombrar o Brasil e que é preciso reconstruir o país. “Quando tomei posse em 2003, minha meta era simples: garantir três refeições por dia para os brasileiros. E tiramos o Brasil do Mapa da Fome. Mas infelizmente nosso país andou para trás e o flagelo da fome voltou para 33 milhões de pessoas. Vamos ter que reconstruir nosso país”, postou Lula no Twitter.

A publicação de Lula foi feita na esteira da divulgação dos dados do segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), realizado entre o fim de 2021 e abril de 2022.

Segundo o documento, o número de pessoas que passam fome no Brasil chega a 33,1 milhões de pessoas, 57,4% maior que os 19 milhões que tinham sido registrados na primeira edição da pesquisa, feita em dezembro de 2020. Ainda conforme o levantamento, outros 14 milhões de brasileiros encontram-se em situação de insegurança alimentar grave, quando há privação de alimentos e fome.

A pesquisa aponta, ainda, que em 2022, apenas quatro em cada dez domicílios brasileiros têm acesso pleno à alimentação, ou seja, estão em condição classificada como segurança alimentar. Ao todo, o país possui 125,2 milhões de pessoas preocupadas com a possibilidade de não ter alimentos no futuro, 7,2% acima dos 116,8 milhões que estavam nesta situação em 2020.

