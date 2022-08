Lula busca aproximação com servidores insatisfeitos com governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A coordenação da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem buscando aproximação com categorias do serviço público que estão insatisfeitas com o governo Jair Bolsonaro, incluindo policiais, uma das bases de apoio do atual ocupante do Palácio do Planalto. Nesta linha, segundo a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, o PT pretende recriar a mesa de negociação permanente com servidores, extinta pelo atual governo.

Ainda de acordo com a reportagem, o ex-ministro Aloizio Mercadante se reuniu com representantes de mais de 30 categorias do funcionalismo público em julho e agora organiza encontros segmentados. Embora o PT não tenha sinalizado com valores, uma vez que já definiu os gastos sociais como prioridade, os servidores, acreditam ser possível “negociar a recomposição de perdas salariais decorrentes da inflação, estimadas em 34%, a partir de 2024”.

Já os policiais federais esperam mudanças visando impedir interferências políticas na corporação, como uma lista tríplice e mandato fixo para o diretor-geral,entre outras alterações. “Uma das queixas é a de que até a nomeação de diretores de níveis inferiores estão passando por uma peneira fina na Casa Civil”, destaca a coluna.

