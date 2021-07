Lula chama Bolsonaro de genocida e diz estar 'totalmente à disposição' para ser candidato a presidente

Em entrevista à TV Euronews, Lula diz que metade das mortes por coronavírus no Brasil é de responsabilidade de Jair Bolsonaro. "É por isso que eu faço questão de dizer que ele é um genocida pela quantidade de mortes que tivemos no Brasil", afirmou. Assista edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista ao canal de TV Euronews, divulgada nesta segunda-feira (12), e falou sobre a situação política e da pandemia no Brasil.

Lula destacou que o governo de Jair Bolsonaro deixou de comprar 70 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no início da pandemia e não o fez, fato que, aliado ao negacionista do presidente, impulsionou o número de mortes no país.

"A única coisa que ele acredita é em vender remédio que não presta para combater o coronavírus. Mais da metade das pessoas que morreram no Brasil é pela irresponsabilidade e pelo comportamento do governo brasileiro", disse Lula.

"É por isso que eu faço questão de dizer que ele [Bolsonaro] é um genocida pela quantidade de mortes que nós tivemos no Brasil", afirmou o ex-presidente.

Segundo o Ministério da Saúde, nesta segunda-feira, foram registrados 745 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 534.233. O total de infecções confirmadas no país avançou para 19.106.971.

Sobre as eleições de 2022, Lula disse que o povo terá a oportunidade de escolher entre a democracia ou a continuidade "de um fascista" no governo.

Assista à entrevista de Lula ao Euro News:

