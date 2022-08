Lula chega para a campanha com o maior arco de alianças: oito partidos

Apoie o 247

247 - O período de convenções partidárias se encerra nesta sexta-feira (5). O ex-presidente Lula (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais para retornar à Presidência da República, chega para a campanha com o maior arco de alianças entre todos os candidatos. Além do PT, sete partidos dão apoio ao petista: PSB, Solidariedade, Psol, Rede, Avante, PCdoB e PV.

Enquanto isso, Jair Bolsonaro (PL), o segundo colocado nas pesquisas, chega muito mais isolado. Além do PL, somente PP e Republicanos lhe dão sustentação.

Por conta das amplas alianças, Lula terá também o maior tempo de propaganda eleitoral. Serão 3min e 16s para se mostrar à população. Bolsonaro terá 2min e 40s.

Há ainda um nono partido que pode se aliar a Lula, o Pros. O posicionamento da sigla depende, no entanto, de uma decisão judicial. Isto porque duas alas disputam o comando da legenda e têm visões diferentes, sendo que uma delas quer apoiar Lula. Para o deputado federal e presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, as negociações com o Pros e a aliança com o Avante “aumentam e muito a (possibilidade de a) eleição terminar no primeiro turno”.

