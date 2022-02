Lula cobra valorização para o pequeno produtor: 'função extraordinária para a economia brasileira'

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a importância da agricultura para a economia brasileira e disse não fazer diferença entre o agronegócio e o pequeno produtor porque ambos têm 'função extraordinária para a economia brasileira'. O petista destacou que, enquanto um produz para exportar, o outro é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro. Em entrevista à RDR, rede de rádios das cidades paranaenses de Maringá, Paranavaí e Apucarana, Lula afirmou que o pequeno produtor "precisa ser valorizado, e ter ajuda na moradia, na educação e na produção".

De acordo com o ex-presidente, "aparece sempre na imprensa que o agronegócio não gosta do PT". "O cara não gosta porque não gosta, mas ele não pode dizer que não gosta porque o PT não gosta do agronegócio", disse.

"Todo mundo sabe que, em 2008, nós fizemos uma medida provisória que renegociou uma dívida de 87 bilhões, porque o agronegócio ia quebrar. Nós fizemos a securitização, renegociamos para dar o direito das pessoas viverem com dignidade", complementou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-presidente afirmou que "as pessoas se lembram quando criamos o Mais Alimento. Fez com que a indústria vendesse 80 mil tratores de 80 cavalos para tentar salvar a agricultura".

Na entrevista, Lula também disse que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) voltará a exercer seu papel da formação do estoque regulador no país "para que a gente não tenha medo de produzir o quanto for necessário".

A Conab vem sendo desmantelada nos últimos anos e perdeu capacidade de comprar produção dos agricultores brasileiros, o que garante tanto a remuneração dos produtores quanto o controle da política de preços de alimentos no mercado interno, diminuindo os impactos da variação de preços internacionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O que não pode é o Brasil ser o maior produtor de proteína animal do planeta Terra e as pessoas entrarem na fila para pegar osso ou carcaça de frango", comentou o ex-presidente.

Na hora que o povo pobre tem recurso, ele vai para o supemercado comprar o que comer, não para o mercado financeiro comprar dólar. Com ele comprando mais, o comércio e a indústria vendem e empregam mais. O povo podia andar de avião, fazer churrasco, cursar faculdade. — Lula (@LulaOficial) February 3, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brasil precisa voltar a ocupar um espaço importante. E isso depende de duas coisas: um governo que tenha credibilidade interna e externa e tenha políticas econômicas previsíveis. Ninguém pode ser pego de surpresa. — Lula (@LulaOficial) February 3, 2022

Não dá para governar o Brasil só de Brasília. Quem quer governar o Brasil tem que conversar com os prefeitos, que estão mais próximos de onde o povo vive. Não existe país rico com cidades pobres. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 3, 2022

Em 2002 diziam que o Lula gostava de fazer assembleia. Eu não gosto de fazer assembleia, eu gosto de ouvir o povo. Eu gosto de ouvir o que as pessoas falam, o que elas pensam. Ninguém vai ser eleito para ser imperador. É preciso ouvir as pessoas pra elas ajudarem a gente a fazer. — Lula (@LulaOficial) February 3, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: