“Lula compreendeu que o grande mercado do Brasil é o Brasil”, diz Vilma Reis

A socióloga condenou o discurso comum de muitos economistas, de que o mercado brasileiro seja submetido ao internacional. “O grande comprador do Brasil é esse monumental mercado ao varejo. Daí vêm as soluções na cabeça de Lula”. Assista edit

247 - Em entrevista à TV 247, a socióloga Vilma Reis apontou a importância de se analisar o mercado com olhos para as necessidades básicas da população. Para ela, o ex-presidente Lula compreendeu isso, diferentemente dos economistas que defendem a submissão do país ao mercado financeiro internacional.

“O Lula compreendeu que o grande mercado de consumo do Brasil é o Brasil. O grande comprador do Brasil é esse monumental mercado ao varejo. Daí vêm as soluções na cabeça de Lula, que são diferentes das soluções no campo dos economistas, mas não de uma Maria da Conceição Tavares, que a gente precisa continuar lendo”, disse.

Vilma continua: “Precisamos olhar para as necessidades do nosso povo. Quando a gente escuta uma Tereza Campello, que organizou o enfrentamento da fome no Brasil, aqui estamos falando de um campo que entende porque nós, esquerda negra e esquerda feminista, não somos a favor de um discurso desenvolvimentista sem compreender quem são os empobrecidos deste país”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.