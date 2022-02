Lula concede entrevista à rádio Passos FM nesta terça

Lula será entrevistado pela Rádio Passos FM, de Passos (MG), com transmissão para outras rádios do Sudoeste Mineiro nesta terça, a partir das 11h edit

Site do Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será entrevistado pela Rádio Passos FM, de Passos (MG), com transmissão para outras rádios do Sudoeste Mineiro nesta terça-feira (22), a partir das 11h.

A conversa com o apresentador Mário Júnior e o comentarista convidado Juarez Moreira acontecerá dentro do programa Passos em Debate, que será retransmitido por outras rádios do Grupo JM de Comunicação, e também pelas redes sociais do ex-presidente.

