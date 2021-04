Lula confirma candidatura à TV portuguesa: “Biden é mais velho do que eu”

"Se eu tiver com saúde e for necessário cumprir mais uma tarefa pode estar certo que estarei na briga", disse Lula em entrevista á RTP, um dos principais canais de notícias de Portugal edit

Revista Fórum - Em entrevista neste sábado (2) à RTP, um dos principais canais de notícias de Portugal, o ex-presidente Lula (PT) confirmou que será candidato à presidência em 2022 e comparou sua candidatura à de Joe Biden, nos EUA.

“O Biden é mais velho do que eu. Então, quando eu for candidato, eu vou ter um ano a menos do que ele. Portanto, se eu tiver com saúde e for necessário cumprir mais uma tarefa pode estar certo que estarei na briga”.

Assista à entrevista:

