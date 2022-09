Lula confraterniza com funcionários em jantar com empresários e banqueiros

A reunião com empresários foi organizada pelo Prerrogativas e pelo grupo Esfera Brasil na casa do empresário João Carlos Camargo, em São Paulo edit

247 - Em jantar com os maiores empresários e banqueiros do país na terça-feira, 27, o ex-presidente Lula (PT) tirou um tempo para confraternizar com os funcionários do evento, informou a coluna da Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo . O candidato petista tirou uma foto com os trabalhadores.

A reunião com empresários foi organizada pelo Prerrogativas e pelo grupo Esfera Brasil na casa do empresário João Carlos Camargo, em São Paulo.

“Os empresários observaram à distância a aglomeração que se formou em torno de Lula. O candidato à Presidência tirou fotografias com a chef Iliane Cuhn, que preparou o cardápio da noite, e com funcionários como Ricardo Miquelino, Raquel Maria da Silva e Tamara Gonçalves da Silva”, informou Bergamo.

