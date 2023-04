Lula convida parlamentares do Centrão para viagem à China

Apoie o 247

ICL

247 - Quatro deputados federais filiados a partidos do Centrão, PP e Republicanos, foram convidados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para se juntar à comitiva que irá à China na próxima semana.

Originalmente agendada para 25 de março, a viagem foi adiada para o dia 11 de abril para permitir a recuperação completa de Lula da pneumonia que ele contraiu.

A lista de convidados original continha 27 nomes, mas foi aumentada para 40. O deputado Cleber Verde (Republicanos/MA) é um dos que foram convidados, embora tenha apoiado Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral do ano passado e tenha posado para fotos com o ex-mandatário e com a ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF).

A maioria dos representantes do Centrão que foram convidados são alinhados ao governo atual. O deputado Lula da Fonte (PP-PE), filho de Eduardo da Fonte (PP-PE), que também foi convidado, é próximo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mas é aliado de Lula. Outros dois parlamentares, Neto Carletto (PP-BA) e Antônio José Albuquerque (PP/CE), são próximos de membros do primeiro escalão do governo, incluindo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na Bahia, e o ministro da Educação, Camilo Santana, no Ceará.

Veja a lista completa de convidados:

Senadores:

Rodrigo Pacheco – PSD/MG – Presidente do Senado Federal

Renan Calheiros - MDB/AL – Presidente da Comissão Relações Exteriores

Vanderlan Cardoso – PSD/GO – Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos

Eliziane Gama – PSD/MA - Líder Bloco Parlamentar da Resistência Democrática

Jaques Wagner – PT/BA - Líder do Governo

Randolfe Rodrigues – REDE/AP – Líder do Governo no Congresso

Augusta Brito - PT/CE

Jussara Lima - PSD/PI

Deputados:

Artur Lira - PP/AL - Presidente da Câmara dos Deputados

Fausto Pinato - PP/SP - Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China

Carlos Zarattini - PT/SP - Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China

Vander Loubet - PT/MS - Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China

Luiz Fernando Faria - PSD/MG - Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China

Gutemberg Reis - MDB/RJ - Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China

Zeca Dirceu - PT/PR - Líder do PT na Câmara dos Deputados

Daniel Almeida - PCdoB/BA – Vice-Líder do Governo no Congresso Nacional

Eduardo da Fonte - PP/PE

Júlio César - PSD/PI - 3º Secretário

Paulo Alexandre Barbosa - PSDB/SP - Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional

Isnaldo Bulhões Jr. - MDB/AL – Líder do MDB

José Guimarães – Líder do Governo na Câmara

Alex Manente – Líder do Cidadania

André Figueiredo – Líder do PDT

Fábio Macedo – Líder do Podemos

Fred Costa – Líder do Patriota

Jandira Feghali – Líder do PCdoB

Luís Tibé – Líder do Avante

Túlio Gadêlha – Representante da Rede

Lula da Fonte (PP-PE)

Iza Arruda (MDB/PE)

Cleber Verde (Republicanos/MA)

Antônio José Albuquerque (PP/CE)

Pedro Campos (PSB/PE) - Vice-líder do PSB

Tabata Amaral (PSB/SP) - Vice-líder do PSB

Renildo Calheiros (PCdoB-PE) - Vice-líder do Governo na Câmara

André Janones (Avante/MG) - Vice-líder do Avante

Heitor Schuch (PSB-RS), presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços

Neto Carletto (PP-BA)

Maria Arraes (Solidariedade-PE)

(Artigo escrito com uso de inteligência artificial)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.