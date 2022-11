Lula convida Randolfe para integrar comitiva na COP 27

Senador e líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vai integrar comitiva do presidente eleito na COP 27, no Egito edit

247 - O presidente eleito Lula (PT) fez questão da participação do líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), na comitiva do novo governo para a COP 27, a 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU). O convite foi feito pelo petista em razão da representatividade do senador para a Amazônia, conforme apurou o Brasil 247.

Nos últimos quatro anos, Randolfe, que é da região Amazônica, foi atuante nos tribunais para derrubar ações do governo Bolsonaro que favoreciam o desmatamento, a exploração ilegal de recursos e o desmantelamento de órgãos de fiscalização ambiental.

Além disso, o senador foi o responsável pela instalação da Comissão Externa Temporária do Senado Federal que investigou o aumento de casos de violência no Vale do Javari (AM), após as mortes do jornalista Dom Phillips e Bruno Araújo.

O parlamentar também recebeu, em 2021, por conta da atuação em defesa da Amazônia, a Légion d’honneur, a maior honraria francesa.

A viagem da comitiva à COP 27 ocorrerá na semana que vem. Randolfe deve levar ao evento pautas do Consórcio Amazônia Legal e pelo desenvolvimento sustentável.

