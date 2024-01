Lula critica baixos salários dos professores no Brasil

Presidente reconheceu que a educação não é vista mais com tanto prestígio no Brasil e prometeu recuperar o setor edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta sexta-feira (19) que os salários dos professores ainda sejam muito baixos no Brasil, abaixo muitas vezes de um nível básico para garantir a sustentação de famílias.

“O salário do professor é pequeno. O piso ainda é baixo”, disse Lula na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do campus do ITA em Fortaleza (CE). >>> 'Gênios brasileiros devem ser valorizados no país', afirma Lula

“Às vezes, a gente não pode pagar, mas o negócio é que a função de professor é muito nobre. Professor ganha um salário que, às vezes, não dá para dar para os filhos comerem", complementou, indicando que, uma vez que seu governo recupere a economia brasileira, tratará deste assunto.

