Lula critica Biden pelo pacote de US$ 40 bilhões para Ucrânia

"Biden, que nunca fez um discurso para dar US$ 1 a quem passa fome na África, anuncia US$ 40 bilhões para ajudar a Ucrânia a comprar armas", disse Lula em Porto Alegre

Do RT - O candidato presidencial brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva criticou o presidente dos EUA, Joe Biden, em dois discursos de campanha nesta semana, citando os US$ 40 bilhões em ajuda militar que Washington prometeu à Ucrânia. Lula está muito à frente do titular, Jair Bolsonaro, nas próximas eleições presidenciais.

“Biden, que nunca fez um discurso para dar US$ 1 a quem passa fome na África, anuncia US$ 40 bilhões para ajudar a Ucrânia a comprar armas”, disse Lula na quarta-feira em Porto Alegre. “Isso não pode ser!” ele adicionou.

O homem de 76 anos é o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), de esquerda, e atualmente o favorito para vencer as eleições presidenciais de outubro.

Falando em São Paulo na terça-feira, Lula trouxe os US$ 40 bilhões em outro contexto. Como é possível, ele perguntou, que a economia supostamente mais forte do mundo seja reduzida a vasculhar o mundo em busca de fórmula infantil – em meio à escassez nos EUA – mesmo quando Biden promete bilhões em vendas de armas para Kiev?

Cerca de metade do pacote de US$ 40 bilhões é diretamente destinado a armas dos EUA destinadas à Ucrânia, enquanto o restante financiaria o governo em Kiev, reabasteceria os estoques esgotados do Pentágono e financiaria desdobramentos militares dos EUA na Europa. Biden o assinou em 21 de maio, depois que ambas as câmaras do Congresso o aprovaram com uma oposição republicana simbólica. A conta física foi enviada para a Ásia, onde Biden estava visitando na época, para que ele pudesse anexar formalmente sua assinatura.

Lula já havia criticado Biden sobre o conflito na Ucrânia, dizendo que o líder dos EUA poderia tê-lo evitado, mas preferiu dar um cheque em branco ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

“Os Estados Unidos têm muita influência política. E Biden poderia ter evitado [o conflito], não incitado”, disse Lula em entrevista à revista Time no início de maio.

“E agora vamos ter que pagar a conta por causa da guerra na Ucrânia. Argentina, Bolívia também terão que pagar. Você não está punindo [o presidente russo Vladimir] Putin. Você está punindo muitos países diferentes, está punindo a humanidade” , acrescentou.

Lula foi presidente do Brasil de 2003 a 2010 e continua sendo um dos políticos brasileiros mais populares de todos os tempos. Ele foi condenado por corrupção e preso em 2018 – durante a presidência interina que cassou sua sucessora, Dilma Rousseff –, mas a condenação foi anulada em 2021. O Supremo Tribunal Federal decidiu que Lula não recebeu um julgamento justo e o liberou para concorrer ao cargo novamente.

As últimas pesquisas do Datafolha mostram Lula com 21 pontos de vantagem sobre Bolsonaro.

