Lula critica orçamento secreto e defende amplo diálogo com parlamentares que forem eleitos em 2022

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o orçamento secreto nesta segunda-feira (12) e afirmou que vai conversar com quem for eleito para o Congresso. As declarações foram feitas durante entrevista à CNN.

"Política é a arte de conversar. Você vai ter que conversar e dizer que não pode ter orçamento secreto. Que você não vai permitir que o Congresso possa ser o dono do orçamento, quando (o dono) tem que ser o poder Executivo" - disse Lula em entrevista ao jornalista William Waack nesta segunda.

O líder em todas as pesquisas eleitorais enfatizou que vai conversar com quem for eleito, porque não se conversa com quem ficou suplente, com quem perdeu as eleições.

