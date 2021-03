Lula dará entrevista coletiva às 14h

Será o primeiro pronunciamento de Lula após o ministro do STF, Edson Fachin, anular as condenações da Lava Jato e devolver seu direitos políticos. A TV 247 irá retransmitir a coletiva. Assista edit

247 - As páginas oficiais do ex-presidente Lula nas redes sociais anunciaram na manhã desta terça-feira (9), que o líder petista irá conceder coletiva de imprensa nesta tarde, a partir das 14h, para falar a respeito da decisão monocrática do ministro do STF Edson Fachin, que anulou nesta segunda-feira (8) as sentenças da Lava Jato.

Com a decisão, Lula recupera seus direitos políticos.

A TV 247 irá retransmitir a coletiva. Acompanhe no link abaixo:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.