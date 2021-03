“Lula de volta é o Brasil de volta”, diz Marcos Coimbra

247 - O sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra, analisou na TV 247 o verdadeiro abismo que há entre o ex-presidente Lula e outras lideranças políticas brasileiras em relação à representatividade do povo e à capacidade de conquistar votos.

Coimbra definiu que “Lula de volta” significa a verdadeira nação brasileira de volta, e o comparou a outros supostos líderes. “Bolsonaro nunca foi liderança nenhuma nesse país, mas como só tinha ele, só se deixava que ele falasse e só se ouvia esse monte de maluco que está com ele, parecia que era maior do que é. Não desmerecendo as outras lideranças políticas no Brasil mas, sinceramente, são muito menores. O João Doria é o quê? Não é nada. Quem é Rodrigo Maia? Um político respeitado no Congresso, nada mais. Tem uma pesquisa em que aparece o Mandetta como a figura com mais votos. Eu não sei de onde eles inventam essas coisas. Então Lula de volta é o Brasil de volta, que sempre esteve presente, só que emudecido”.

Coimbra ironizou e criticou a imprensa tradicional do país por ter, após o discurso do ex-presidente Lula , transparecido espanto com a força e o desempenho do petista em frente aos microfones, sendo que Lula nunca se furtou em conversar com os jornalistas, pelo contrário: os veículos de comunicação que o sabotaram e o silenciaram nos últimos anos. “Nós apenas estávamos sem ouvir a principal liderança política do país, e estávamos sem ouvi-lo não porque não tinha o que falar ou não queria falar, ele não falou nesses últimos tempos porque ele foi silenciado. Qual é o caminho, o lugar onde as pessoas podem se expressar, mesmo na era das redes sociais? É na imprensa. Essa é uma das funções da imprensa: dar voz para as pessoas que têm o que dizer. É através da imprensa que as pessoas falam e são ouvidas por uma proporção grande do país. O Lula estava banido da imprensa brasileira porque ela, na sua grande maioria, estava fazendo parte do projeto de tirar o Lula do ar. Agora, depois da decisão do Supremo, esse quadro começou a mudar e nós temos o homem de volta. Essa imprensa que agora está espantada porque está ouvindo o Lula não estava ouvindo porque não o chamavam para falar, porque ele estava proibido, vetado”.

