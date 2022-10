Lula decide assinar carta aos evangélicos, em que reafirmará seus valores cristãos

Na manhã desta sexta-feira (7), Lula voltou a dizer que é contra o aborto. “Não é papel do presidente da República, isso é um papel do poder legislativo", afirmou edit

247 - O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva concordou em assinar uma carta direcionada aos evangélicos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (7) pela jornalista Andrea Sadi, na GloboNews. Um evento de Lula está sendo organizado para segunda-feira (10) com evangélicos. Segundo a jornalista, quem está coordenando este comitê evangélico na campanha de Lula é a senadora evangélica Eliziane Gama (Cidadania-MA).

A carta já teria uma versão rascunhada. No conteúdo da carta aos evangélicos, Lula afirmaria que não deve governar pensando em "pautas de costumes", o que implicaria em não defender a legalização do aborto e das drogas, por exemplo. Também seriam destacados o crescimento das igrejas evangélicas ao longo dos governos petistas e a criação do Dia Nacional da Marcha Para Jesus e do Dia Nacional do Evangélico, ambas as datas implementadas em mandatos do ex-presidente.

De acordo com a coluna da Malu Gaspar , no jornal O Globo, discute-se o melhor momento para publicá-la. Alguns setores da campanha defendem a publicação numa data próxima ao segundo turno, para que seu impacto não seja diluído nas próximas semanas. Outros setores, no entanto, consideram ideal a publicação o quanto antes, pois "qualquer momento já é tarde."

Lula sobre aborto: “sou contra”

Na manhã desta sexta-feira (07/10), Lula voltou a dizer que é contra o aborto. “Essa é uma resposta que eu já dei. Eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto, sou pai de cinco filhos, avô de oito netos, bisavô de uma bisneta”.

Lula lembrou que há uma lei dizendo como é que pode acontecer ou não o aborto e destacou que decisões sobre o aborto e de outras pautas de costume não são do presidente da República, mas do Legislativo, composto por deputados e senadores na esfera federal.

“Não é papel do presidente da República, isso é um papel do poder legislativo e sobretudo é um papel que cabe muito a gente entender que a mulher tem supremacia sobre seu corpo”, afirmou.

