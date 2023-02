Lula defende Dirceu: 'precisa colocar a cara para fora e brigar'

Apoie o 247

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a presença de José Dirceu no aniversário do Partido dos Trabalhadores na última segunda-feira. Em entrevista à CNN Brasil, o presidente elogiou o antigo aliado — perseguido e preso político nos casos do “mensalão” e do “petrolão” — e afirmou que “ninguém pode ser penalizado a vida inteira”.

Lula ainda declarou que Dirceu é um agente político de grande qualidade e está voltando a participar da política. O presidente afirmou que viu Dirceu sentado na festa "meio escondidinho" e que ele deveria colocar a cara para fora e brigar, para construir outra narrativa na sociedade brasileira.

“Ali é o lugar dele. Ninguém pode ser penalizado a vida inteira, ninguém pode ser na política criminalizado de forma perpétua. José Dirceu é um agente político, militante político da maior qualidade e está voltando a participar”, declarou em entrevista.

“Vi ele Dirceu sentado até meio escondidinho, acho que não tem que andar escondido, tem que colocar a cara para fora e brigar. Tem que brigar para construir outra narrativa na sociedade brasileira”, prosseguiu o presidente. Dirceu foi o primeiro-ministro da Casa Civil do primeiro governo Lula.

