Lula defende favelas e diz que espaços de cultura e conhecimento: "não podem ser sinônimo de violência"

Presidente eleito, que foi atacado por Jair Bolsonaro por ter feito campanha em periferias do País, comemorou do Dia da Favela edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou nesta sexta-feira (4) que o governo precisa colocar em prática ações para a retomada dos direitos sociais dos moradores de favelas.

"Favelas são espaços de produção de cultura e conhecimento, onde moram milhões de trabalhadores. Não podem ser sinônimo de abandono e violência. O Brasil do futuro é um país que oferece educação, saúde, transporte e lazer à periferia", afirmou o ex-presidente.

O petista tem maior popularidade entre as pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que dependem de ajuda governamental. Nessa quinta-feira (3), o ex-presidente reforçou que a prioridade na transição de governo é garantir a continuação do pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600.

Favelas são espaços de produção de cultura e conhecimento, onde moram milhões de trabalhadores. Não podem ser sinônimo de abandono e violência. O Brasil do futuro é um país que oferece educação, saúde, transporte e lazer à periferia. #DiaDaFavela #EquipeLula



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/QRDobimBMw — Lula (@LulaOficial) November 4, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.