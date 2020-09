Lula defende reeducação do povo brasileiro contra o fascismo e Marcia Tiburi avisa: vai demorar décadas

Após o ex-presidente Lula alertar sobre as consequências do discurso de ódio de Jair Bolsonaro, a filósofa Marcia Tiburi avisou que o processo de reeducação da sociedade brasileira, para se libertar do fascismo, poderá durar muito tempo edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um importante alerta na entrevista que concedeu à revista Fórum, nesta sexta-feira, e nas suas redes sociais. “O povo sabia que o Bolsonaro não gostava de preto e votou nele mesmo assim. Sabiam que ele não gostava de mulher e votaram mesmo assim... Temos que conversar com as pessoas que embarcaram no discurso do Bolsonaro e tentar reeducá-las. Trazer elas de volta pra democracia”, postou Lula.

Ao ver o comentário, a escritora e filósofa Marcia Tiburi, autora do livro “Como conversar com um fascista”, fez um alerta: isso vai levar muito tempo. “Um imenso projeto de educação e cultura que vai demorar décadas ou séculos para vingar... A guerra cultural anticivilizatória venceu até agora. Bolsonaro é o efeito de uma catastrófica história de autoritarismo e ressentimento. O ovo da serpente chocado na ditadura”, anotou a professora.

