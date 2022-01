"Lula deixou claro que a aliança dele é com o povo brasileiro", diz Wadih Damous

Ex-deputado, ex-presidente da OAB-RJ e amigo de Lula comentou na TV 247 as movimentações do presidenciável petista edit

247 - Em entrevista à TV 247, o ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ Wadih Damous comentou sobre as movimentações e alianças do ex-presidente Lula (PT) com foco nas eleições deste ano.

Segundo ele, a proximidade do presidenciável com Geraldo Alckmin, que pode ser seu vice nessas eleições, não significa que Lula foi cooptado. “Ele deixou claro que a aliança dele é com o povo brasileiro. Pouco importa se Alckmin vai ser o vice. E esse é o diferencial do Lula em relação aos outros candidatos. Essa empatia com o povo brasileiro, só ele tem”, afirmou Damous.

“O Lula vai continuar paz e amor nessa campanha. Mas não vai ser um paz e amor igual ao de 2002, não. Ele vai ter muito mais nitidez, muito mais intransigência com os principais itens programáticos do PT e da esquerda. O Brasil está precisando”, completou. Segundo Damous, Lula sabe que seu papel será mais difícil que em 2003.

