Lula: Democracia em Vertigem é um documento histórico urgente e necessário

Do Facebook de Lula - Quando Lula assistiu pela primeira vez o filme Democracia em Vertigem ele ainda estava preso injustamente. Havia perdido o neto, o irmão, seus direitos políticos e atravessava uma jornada de mais de um ano em uma solitária, isolado do convívio com o povo brasileiro.

Era junho de 2019 e ele não sabia quando deixaria a prisão. Mas dois mantras mantinham o ex-presidente sereno: não trocar sua dignidade pela liberdade e a fé irrevogável de que a verdade sempre vence.

Democracia em Vertigem é um documento histórico urgente e necessário para todos aqueles que ousam defender a verdade em tempos de pregação da mentira. Hoje, o filme de Petra Costa ganha o mundo, indicado na categoria de melhor documentário.

Em Los Angeles, a cineasta e o fotógrafo Ricardo Stuckert, cuja as lentes são responsáveis por registrar a vida de Lula nos últimos 18 anos, vão representar o Brasil na cerimônia do Oscar.

“Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas. Mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera”