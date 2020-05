Lula denuncia assassinato de João Pedro: 'Estado não está nas periferias para oferecer saúde e educação'

O ex-presidente Lula se manifestou sobre o assassinato do menino de 14 anos pela Polícia Militar do Rio no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. "O Estado não está nas periferias pra oferecer saúde, educação, cultura, lazer. Não existe mais esse papel do Estado", disse ele edit

247 - O ex-presidente Lula denunciou o assassinato do menino de 14 anos, João Pedro pela Polícia Militar, durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

"O Estado não está nas periferias pra oferecer saúde, educação, cultura, lazer”, disse Lula. Ele afirmou que, hoje em dia, “não existe mais esse papel do Estado”.

A Polícia matou um menino chamado João Pedro, de 14 anos de idade, em São Gonçalo. O Estado não está nas periferias pra oferecer saúde, educação, cultura, lazer. Não existe mais esse papel do Estado. — Lula (@LulaOficial) May 19, 2020

Um dos primos de João Pedro conta o que aconteceu:

“Eles deram muitos tiros na janela e saímos correndo pro quarto. Nisso, ficou Duda e João na copa, deitados. Os policiais entraram e mandaram todo mundo calar a boca, e vi João ainda deitado. Não tinha entendido o que aconteceu”.

O pai do menino ainda fez uma declaração direcionada ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel:

“Senhor governador, a sua polícia não matou só um jovem de 14 anos com um sonho e projetos, a sua polícia matou uma família completa, matou um pai, matou uma mãe e o João Pedro. Foi isso que a sua polícia fez com a minha vida”, disse Neilton Pinto, em entrevista à TV Globo

“Um jovem de 14 anos, um jovem com um futuro brilhante pela frente, que já sabia o que queria do seu futuro. Mas, infelizmente a polícia interrompeu o sonho do meu filho. A polícia chegou lá de uma maneira cruel, atirando, jogando granada, sem perguntar quem era”, lamentou o pai

