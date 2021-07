Lula derrota Bolsonaro por 49% a 35%, aponta pesquisa XP/Ipespe

Jair Bolsonaro também perde a eleição presidencial no segundo turno para Ciro Gomes e Sérgio Moro e empataria com Luiz Henrique Mandetta. Ele ganha apenas de João Doria edit

247 - Nova rodada da pesquisa XP/Ipespe, divulgada nesta quinta-feira (8) mostra que Jair Bolsonaro tem rejeição recorde da população e seria derrotado por praticamente todos os principais presidenciáveis nas eleições de 2022.

Contra Lula, Bolsonaro seria derrotado por 49% a 35% dos votos. Já numa eventual disputa contra Ciro Gomes, Bolsonaro perderia por 43% a 33%, enquanto que em um segundo turno com o ex-juiz Sérgio Moro, Bolsonaro perderia de 34% a 30%. O capitão empataria com Luiz Henrique Mandetta, com 35%, e só venceria contra João Doria, com 37% a 34%.

Ainda segundo levantamento, realizado entre os dias 5 e 7 de julho, Bolsonaro está em seu pior momento perante a opinião pública. Agora, 52% dos entrevistados classificam a gestão como ruim ou péssima − oscilação ascendente de 2 pontos percentuais em relação a junho. É o maior patamar desde o início do mandato.

Foram realizadas 1.000 entrevistas, de abrangência nacional, conduzidas por telefone. A margem máxima de erro é de 3,2 pontos percentuais para cima ou para baixo.

