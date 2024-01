Lula desafia filhos de Bolsonaro a renunciarem, já que, segundo eles, urnas seriam fraudulentas

Presidente não mencionou diretamente Bolsonaro em seu discurso no ato 'Democracia Inabalada', mas fez críticas aos ataques antidemocráticos do ex-mandatário e família edit

247 - O presidente Lula sugeriu que os filhos de Jair Bolsonaro renunciem aos seus cargos parlamentares, já que eles não acreditam no sistema de votação brasileiro, que utiliza as urnas eletrônicas.

"As pessoas que duvidam das eleições e da legalidade da urna brasileira porque perderam as eleições... por que não pedem para seu partido renunciar todos os deputados e senadores que foram eleitos? Os três filhos dele [de Jair Bolsonaro]: por que não renunciam em protesto à urna fraudulenta? É importante que a gente tenha clareza da importância da democracia", disse Lula ao discursar no ato 'Democracia Inabalada', realizado no Congresso Nacional, nesta segunda-feira (8).

Lula encabeçou, nesta segunda-feira (8), o ato para marcar o primeiro aniversário dos ataques golpistas perpetrados por terroristas bolsonaristas às sedes dos Três Poderes.

Ele foi acompanhado dos chefes do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, entre outras autoridades federais e estaduais.

As investigações sobre executores, financiadores e mentores seguem e são conduzidas pela Polícia Federal. O envolvimento de militares no episódio, inclusive aqueles de alta patente, também está sendo apurado. (Com informações da Reuters).

