Lula deve receber em março visitas de Pedro Sánchez e Macron

247 - O presidente Lula deve receber em março duas visitas de peso de chefes de Estado europeus.

O presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, deverá visitar Brasília na primeira semana de março, antes do presidente da França, Emmanuel Macron, que deve encontrar o presidente Lula na última semana daquele mês, segundo informações da agência Estadão Conteúdo.

A Espanha ocupa a posição de segundo maior investidor externo no Brasil, acumulando investimentos de 63 bilhões de dólares até 2023. Por outro lado, a França se destaca como o terceiro maior investidor, com um total de 45 bilhões de dólares, e é o maior gerador de empregos, empregando aproximadamente 700 mil pessoas.

